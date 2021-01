◦ Presso il P.O. “Frangipane” di Ariano Irpino risultano ricoverati:

◦ n. 1 pazienti ( su 7 posti letto) in Terapia Intensiva;

◦ n. 7 (su 12 posti letto)pazienti in Medicina Covid;

◦ n. 14 pazienti in Area Covid, di cui 10 (su 16 posti letto) in Medicina e 4 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva.

◦ Si comunica che nella notte del 31 dicembre è deceduto un 73enne di Andretta, ricoverato in Terapia Intensiva.

