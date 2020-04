Coronavirus. La venticinquesima edizione dell’Ariano folkfestival slitta al 2021.

La venticinquesima edizione dell’Ariano folkfestival fa registrare uno slittamento al prossimo anno. Sarebbe andata in scena dal 19 al 23 agosto 2020. Ormai una delle rassegne musicali più riconosciute. L’Associazione Red Sox ha dovuto prendere la sofferta decisione. Ariano e’ il focolaio irpino del Covid-19 e al momento si registrano 131 casi, 14 vittime e 3 guariti.

“In questo particolare momento urge una presa di coscienza e un forte senso di responsabilità che ci impone, prima come persone e poi come organizzatori del festival, di tutelare la salute e la sicurezza di tutti e che chiede a voi la massima comprensione per la dolorosa ma doverosa scelta adottata. Esprimiamo il nostro più sentito cordoglio per le vittime e la nostra solidarietà per coloro che in qualche modo sono colpiti da questo virus, ma siamo certi che supereremo questa emergenza per ritrovarci ancora più forti e uniti sempre ad Ariano Irpino ad agosto 2021”.

adsense – Responsive – Post Articolo