Le comunità di Flumeri e Pellezzano si stringono in un abbraccio, auguri di Pasqua e scambio di generi alimentari.

Stamattina la Protezione Civile di Pellezzano (SA) “S. Maria delle Grazie”, insieme al Sindaco dott. Francesco Morra, si è recata a Flumeri (AV) dove c’è stato un incontro con la locale Protezione Civile “Flumerese”. L’occasione è stata gradita anche dal Sindaco di Flumeri dott. Angelo Lanza che ha calorosamente accolto il Primo Cittadino di Pellezzano e i volontari della Protezione Civile “S. María delle Grazie” per uno scambio di Auguri di Buona Pasqua ma soprattutto per uno scambio di generi alimentari.

“Ringrazio il Sindaco Lanza – ha detto il Primo Cittadino di Pellezzano – che ci ha accolto sul suo territorio per questo gesto simbolico dello scambio di generi alimentari in un momento davvero difficile come quello che stiamo vivendo, nel pieno di una emergenza sanitaria. Si tratta di una Pasqua diversa, dove ognuno di noi avrà la possibilità di scoprire il vero significato di fede della Resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo”.

L’incontro si è concluso con un cordiale saluto “a distanza” in una forma di simbolica vicinanza e solidarietà non solo istituzionale ma soprattutto nei confronti delle persone più bisognose, che si troveranno, come tutti, a vivere una Pasqua insolita, ma all’insegna dell’Unione, consapevoli che torneremo di nuovo ad abbracciarci come prima più di prima e con tanto affetto.

