Coronavirus. Maria Morgante: “Consegnati i test rapidi, al Centro Minerva tamponi per i degenti e il personale”.

di Redazione

Parla il direttore generale dell’Asl di Avellino Maria Morgante: “Sono stati consegnati i test rapidi, ci stiamo organizzando su come effettuarli”. Attenzione puntata sul Centro Minerva di Ariano Irpino: “Tamponi per i degenti, presenti nel numero di 62 e per il personale. Nel pomeriggio ci sarà la sanificazione e l’isolamento in attesa delle risposte ai tamponi che saranno assegnati all’Istituto zooprofilattico”. Infine il manager Asl si sofferma sui tempi di consegna: “L’Asl sta procedendo celermente, ci sono ritardi nella consegna. Il Moscati si trova a processare tamponi dell’Asl di Avellino, della stessa Città Ospedaliera e del San Pio di Benevento. Attualmente ci sono dei tamponi in coda, nell’arco di 2-3 giorni rientreremo a regime”.

