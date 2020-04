Coronavirus. Morte del 44enne di Ariano, il messaggio dell’ex sindaco Gambacorta.

“Avresti voglia di scrivere tante cose. Ma non ci riesci.Ci siamo scritti e telefonati fino al 27 marzo scorso.Mi hai persino inviato un video che conserverò gelosamente.Speranzoso dopo che il primo tampone era risultato negativo.Invece non era così.Hai lottato al Moscati fino all’ultimo contro questo male terribile.Mentre noi da lontano provavamo a recuperare notizie sperando che arrivasse un qualche miglioramento. Un grande dolore per tutti. Addio Gigante. Addio Enzino”.

