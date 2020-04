Casalbore paga ancora in termini di decessi, ieri non ce l’ha fatta una 89enne, oggi un 80enne che era risultato positivo al virus. I medici del Frangipane di Ariano, presso cui era ricoverato, non hanno potuto che constatarne la morte nella notte. È la quarantaquattresima vittima in Irpinia, seconda su 2 risultati positivi a Casalbore.

