Negativi i tamponi eseguiti su personale e ospiti della Casa di Riposo per anziani “La Locanda” di Fontanarosa. Come in altre strutture campane le autorità sanitarie hanno ritenuto opportuno verificare la situazione nel paese di antica lavorazione della pietra pur non essendoci criticità dal punto di vista della sintomatologia o sospetti particolari.

