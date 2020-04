Un’altra vittima per la provincia di Avellino, la trentanovesima. Si tratta di un 75enne di Ariano che era ricoverato al “Frangipane”. Positivo al Covid-19, non ce l’ha fatta dopo un peggioramento dello stato di salute. Per la citt√† del tricolle √® il sedicesimo deceduto.

adsense – Responsive – Post Articolo