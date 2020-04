Da qualche giorno non si registravano morti in Irpinia, purtroppo nel pomeriggio è deceduta al Covid Hospital del Moscati di Avellino una 90enne di Ariano. La signora, positiva al virus, era ricoverata da 25 giorni. Si tratta della ventitreesima vittima del Tricolle e della cinquantunesima in Irpinia.

adsense – Responsive – Post Articolo