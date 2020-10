Coronavirus. Nuovo caso positivo a Lioni, il sindaco Gioino: “Lavora fuori regione, qui la settimana scorsa”.

Il post del primo cittadino lionese Yuri Gioino.

Siamo starai informati che un nostro concittadino è risultato positivo al tampone per covid-19.

La persona in questione lavora fuori regione ed è stata a Lioni la settimana scorsa.

Con i medici di medicina generale stiamo procedendo a ricostruire la catena dei contatti da trasferire al dipartimento di prevenzione dell’Asl.

Nell’augurare una pronta guarigione al nostro concittadino è fondamentale ricordare che i nostri comportamenti e la nostra responsabilità sono determinanti per prevenire il contagio.

Dobbiamo inevitabilmente cambiare le nostre abitudini, stare attenti evitando di comportarci come se nulla fosse accaduto.

Aiutateci, altrimenti diventa difficile per i medici, per il dipartimento di prevenzione e per noi stessi prevenire il contagio.

Noi continueremo a lavorare 24 ore su 24, ma occorre più che mai la vostra collaborazione.

