Coronavirus. Positivo il sindaco di Bisaccia Arminio.

Il post del sindaco di Bisaccia Marcello Arminio.

Carissimi cittadini,il virus ha coinvolto anche me. Per ora ho una leggera dolenzia, come se fosse l’inizio di una forma influenzale, pero’ senza febbre e tosse. Negli ulrimi giorni non ho avuto contatti con colleghi, collaboratori e cittadini, infatti gia’ lavoravo da casa. Continuero’ a lavorare da casa gestendo con scrupolo e puntualita’ sia la vicenda covid che le altre problematiche della nostra comunita’. Un caro saluto a tutti

