Coronavirus. Positivo il sindaco di Gesualdo Pesiri.

Il messaggio del sindaco di Gesualdo Edgardo Pesiri, positivo al Covid 19.

Cari concittadini,

intervengo questa sera per darvi una comunicazione importante.

Purtroppo sono positivo al covid-19.

Ho appena ricevuto l’esito delle analisi del tampone al quale mi sono sottoposto questa mattina presso un centro autorizzato ASL di Avellino.

Al momento sto bene e non presento alcun sintomo.

Per via del mio incarico istituzionale e per gli impegni professionali, nel corso dell’ultima settimana ho incontrato molte persone, pertanto a scopo precauzionale invito quanti hanno avuto contatto diretto con me a darne comunicazione tempestiva al Coc di Gesualdo (numero:

377 319 4077) per agevolare le attività di monitoraggio, così come previsto dal protocollo.

Mi avvio a trascorrere questo periodo di quarantena presso la mia abitazione dalla quale continuerò l’attività amministrativa mantenendomi in stretto contatto con l’intera amministrazione comunale.

Ringrazio quanti in queste ore mi stanno esprimendo solidarietà ed affetto.

