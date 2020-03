di Redazione

L’ultimo bollettino in Irpinia è stato di 12 positivi al Covid-19. Tra questi, due a Trevico, i primi casi per il comune della Baronia posto a 1094 metri d’altitudine, il più alto della Campania. Uno è il Sindaco Nicolino Rossi, fino ad ora non si era verificato nessun caso di amministratore irpino contagiato. È ricoverato presso il Moscati di Avellino e le sue condizioni sono buone.

