Coronavirus. Positivo il Sindaco di Vallesaccarda Francesco Pagliarulo.

Vi comunico che oggi pomeriggio mi sono sottoposto all’esame del tampone rapido e purtroppo è uscito positivo. Già stavo rispettando la quarantena fiduciaria da martedì mattina. Il tampone di mercoledì ha dato esito negativo, ma per eccesso di zelo ho preferito rifare il tampone prima di rimettermi in viaggio e incontrare tutti voi.

Quindi, non ho avuto contatti in paese, possiamo stare tutti tranquilli da questo punto di vista. Mentre, nessuno può stare tranquillo verso il COVID, bisogna stare attenti e rispettare le tre regole fondamentali. In questo periodo è meglio non uscire, è meglio non incontrare persone al di fuori del proprio nucleo familiare.

Vi seguirò da casa, un abbraccio virtuale a tutti e forza Vallesaccarda.

Sindaco Franco.

