In Irpinia si deve purtroppo registrare la quindicesima vittima, non ce l’ha fatta un 70enne di Flumeri. Era ricoverato al Moscati di Avellino, Unita’ Operativa Anestesia e Rianimazione, dal 18 marzo scorso. Risultato positivo al Covid-19, dopo 4 giorni è stato trasferito in terapia intensiva. È il secondo decesso nella cittadina ufitana su 8 casi totali.

