Coronavirus. Screening sierologico ad Ariano, più di 7.000 test effettuati oggi. Il comunicato Asl.

E’ partito questa mattina il Piano di Screening Sierologico, disposto dalla Regione Campania, sull’intera popolazione di Ariano Irpino. Nella giornata di oggi, 16 maggio 2020, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 sono stati effettuati 7.237 test sierologici sulla popolazione residente nel Tricolle.

Il Piano, affidato al Coordinamento Scientifico dellIstituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno in collaborazione con lASL di Avellino, l’Azienda Ospedaliera dei Colli, il Dipartimento di Sanità Pubblica dellUniversità Federico II e con il supporto logistico organizzativo del Comune di Ariano Irpino, della Protezione Civile Regionale e delle associazioni di volontariato del territorio, rappresenta uno strumento di elevato valore scientifico e di tutela della salute pubblica, un progetto sperimentale di grandi proporzioni che ha coinvolto diversi attori, associazioni e istituzioni, che stanno dando un grande contributo, ognuno per le proprie specificità e competenze.

Lo Screening Sierologico nel comune di Ariano Irpino continuerà fino alla giornata di martedì 19 maggio 2020. Si ringrazia tutti coloro che stanno dando un grande contributo al Piano di Screening: il personale sanitario, gli operatori, i volontari, le forze dell’ordine, le istituzioni e soprattutto la comunità arianese per l’importante risposta data già nella prima giornata.

