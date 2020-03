Si aggrava il numero di vittime in Irpinia per Coronavirus, è deceduto un 86enne di Greci, ricoverato al Moscati di Avellino. È la quarta vittima di oggi dopo gli anziani di Montecalvo Irpino ma ospite presso una casa famiglia a Flumeri, di Bonito e il parroco della Diocesi Ariano-Lacedonia. È il decimo decesso in totale nella provincia di Avellino.

adsense – Responsive – Post Articolo