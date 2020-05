Coronavirus. Terza guarita a Bagnoli Irpino su 5 casi, il comunicato del sindaco Di Capua.

Il comunicato del sindaco di Bagnoli Irpino Teresa Di Capua.

“Oggi ci giunge una bella notizia.

Questa mattina abbiamo ricevuto comunicazione che la nostra concittadina ha superato entrambi i tamponi di controllo ed è guarita risultando negativa al COVID-19. Ha già lasciato la casa di cura dove era ricoverata da quando aveva lasciato l’Ospedale Moscati di Avellino e finalmente è ritornata già a casa per riabbracciare tutta la sua famiglia.

A lei va il mio caro ben tornata a Bagnoli.

Restano, quindi, solo 2 le persone ancora positive e in attesa di ricevere i risultati dei tamponi di verifica effettuati nei giorni scorsi.

Oggi abbiamo registrato un nuovo arrivo di un nostro concittadino a Bagnoli, per un totale di 9 persone in permanenza domiciliare dovuta al rientro da altre Regioni.

Ieri, con la collaborazione dei ragazzi del Forum dei Giovani, sono state distribuite le 250 mascherine destinate dalla Regione Campania ai nostri più piccoli e ai ragazzi fino a 16 anni.

Ricordo anche che, grazie anche alla collaborazione dei volontari del RGPT, domani e domenica il cimitero comunale sarà aperto dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle 16:30 alle ore 18:30.

Dobbiamo, però, sempre continuare sulla strada del rispetto delle regole per far ripartire le attività produttive e commerciali in maniera incisiva e tutelare la nostra salute e quella dei nostri cari”.

