Coronavirus. Un caso positivo a Montella, la comunicazione del sindaco Buonopane.

“Cari concittadini ho appena avuto notizia di un caso Covid sul nostro territorio. La persona interessata è attualmente ricoverata presso l’Azienda Ospedaliera Moscati di Avellino. Come sempre a lei i nostri auguri di pronta guarigione. Abbiamo ricostruito la catena dei contatti diretti, provvedendo a disporre i necessari isolamenti fiduciari, in attesa che il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Avellino proceda ad effettuare i necessari tamponi. Ancora una volta vi chiedo di prestare la massima attenzione, evitando assembramenti, indossando sempre e comunque la mascherina. Non diamo nulla per scontato: il virus è presente ovunque. Manteniamo comportamenti responsabili in ogni contesto. Sarà mia cura comunicarvi eventuali aggiornamenti. Un abbraccio”. Ciò è quanto scrive su Facebook il sindaco di Montella Rizieri Buonopane

