De Luca sull’Altopiano del Laceno per il Drive in Rosa: “Questo è un territorio benedetto da Dio, 12 milioni per la ristrutturazione degli impianti”. (Video).

“Camminata in rosa”, la marcia per la prevenzione del tumore al seno

🔴Davvero una bella mattinata sull’altopiano del Laceno, in Alta Irpinia. Si rinnova la “Camminata in rosa”, appuntamento annuale per la prevenzione del tumore al seno. La Regione Campania è in prima linea nella lotta ai tumori. Investiamo nella ricerca, nelle attività di prevenzione e di screening e nel potenziamento delle nostre strutture.

Posted by Regione Campania on Saturday, 1 August 2020