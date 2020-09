Domani il Ministro Di Maio al Sud Motor Expo di Ariano Irpino.

Inaugurata questa mattina la terza edizione del Sud Motor Expo, la rassegna dedicata al mondo dei motori, che si tiene nel centro fieristico della Campania. Il sottosegretario Carlo Sibilia ha tagliato questa mattina il nastro della rassegna. “Lo Stato e’ vicino, di per se’ a chi si impegna, e due volte più’ vicino a chi lo fa in questo territorio in questo momento. Dimentichiamoci dell’Ariano del lockdown e ripartiamo dell’Ariano del Sud Motor Expo”. Sibilia ha visitato a lungo la rassegna per tutta la mattinata.

“Quella di quest’anno e’ stata un edizione all’insegna della scommessa – dice Alberto Scaperrotta, presidente della Onlus Guida la Tua Vita che organizza la manifestazione -. Non e’ stato semplice nell’anno del COVID-19 organizzare una grossa manifestazione come la nostra. Ci siamo riusciti e questo ci riempie di orgoglio”.

Quest’anno il focus e’ centrato sul mondo delle moto ma non mancano gioielli d’epoca del mondo delle auto. Rigide le regole antiCOVID-19.

Domani mattina e’ prevista la visita del Ministro degli Esteri Luigi Di Maio che, da grande appassionato di auto, non ha voluto mancare a quest’appuntamento che si sta imponendo sempre di più’ come punto di riferimento per gli appassionati di motori del sud.

Quest’anno, oltre al freestyle motocross di Alvaro dal Farra, ed alle esibizioni dello stuntman Didi Bizzarro, e’ stata allestita una pista da motocross con l’esibizione dei club irpini e foggiani. Importante la sezione riservata alla prevenzione degli incidenti stradali. I visitatori potranno provare, in tutta sicurezza, l’esperienza del ribaltamento di un’auto per sperimentare l’importanza della cintura di sicurezza. Per i più’ piccoli, domani e domenica sarà’ possibile seguire un corso di introduzione al motocross curato dai club e dalla FMI, sezione della Campania.

