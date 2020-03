di Redazione

Dramma a Mirabella Eclano, il podista 44enne Gerardo Caso è stato trovato senza vita. Da sabato aveva fatto perdere tracce di sé. Macabra la scoperta, “Jerry”, come era conosciuto in paese, si è impiccato. Corpo rinvenuto in un fondo, al Passo di Mirabella. Sconosciute le motivazioni dell’insano gesto, il difficile momento che si sta vivendo una delle probabili concause.