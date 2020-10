Due positivi al Covid in una RSA di Nusco.

Cari concittadini, rispetto a quanto pubblicato sui social relativamente al caso Covid-19 riscontrato nella RSA di Nusco, si precisa quanto segue:

– Nello screening periodico che viene effettuato in struttura è emerso che una degente è risultata positiva al Covid 19, tempestivamente la stessa è stata messa in isolamento e successivamente trasferita presso l’ospedale Moscati di Avellino, inoltre, dallo stesso screening, risultava positivo un operatore della struttura già collocato in isolamento presso il comune di residenza in quanto contatto diretto di un positivo. Entrambi, non sono residenti nel nostro comune.

– L’ASL per quanto di sua competenza nella mattinata procedeva all’effettuazione dei tamponi a tutti i degenti ed operatori della RSA nonché alla sanificazione degli ambienti.

– Quanto comunicato, frutto di notizie ufficiali, vuole tranquillizzare tutti i cittadini ad evitare inutili allarmismi. L’ ASL sta ricostruendo la catena dei contagi al fine di garantire una sicurezza sanitaria volta al contenimento del contagio.

A noi tutti sono richiesti comportamenti seri e responsabili al fine di salvaguardare la nostra salute.

L’ Amministrazione Comunale

adsense – Responsive – Post Articolo