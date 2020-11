EFFETTUANO ACQUISTI ALL’INGROSSO E PAGANO CON ASSEGNO SCOPERTO: DENUNCIATI DUE NAPOLETANI DAI CARABINIERI DI TORELLA DEI LOMBARDI.

I Carabinieri della Stazione di Torella dei Lombardi hanno denunciato un 40enne ed un 70enne di Napoli, ritenuti responsabili di “Truffa” e “Ricettazione”.

I predetti, ripetendo un modus operandi già utilizzato in molteplici circostanze, dopo aver contattato un commerciante, con artifici e raggiri lo convincevano ad accettare, a titolo di pagamento della merce ordinata, un assegno bancario di 2mila euro che, posto all’incasso, è risultato insoluto.

A questo punto la vittima, resasi conto del raggiro, non ha esitato a sporgere denuncia.

L’attività condotta dai Carabinieri ha permesso di risalire all’identità dei due malfattori che sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.

Sono tuttora in corso accertamenti da parte dei Carabinieri finalizzati sia a risalire all’identità di possibili complici sia ad appurare la responsabilità dei due soggetti in eventuali ulteriori analoghi fatti commessi in Irpinia.

