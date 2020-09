FLUMERI (AV) – RISSA NELL’AREA INDUSTRIALE: I CARABINIERI DENUNCIANO CINQUE IMPRENDITORI.

I Carabinieri della Stazione di Flumeri hanno denunciato cinque uomini, ritenuti responsabili del reato di “Rissa”.

La zuffa, divampata dopo un alterco scaturito per motivi in corso di accertamento, è avvenuta sabato sera nei pressi della sede della loro azienda.

Grazie all’immediata attività sviluppata dai Carabinieri della locale Stazione, estrinsecatasi attraverso lo sviluppo di utili informazioni e l’acquisizione di video dalle telecamere dell’impianto di videosorveglianza, si è giunti all’identificazione dei cinque imprenditori (di età compresa tra i 50 ed i 65 anni), che nell’occorso fortunatamente non avrebbero riportato gravi lesioni.

Alla luce delle evidenze emerse, per i predetti è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento per il reato di cui all’articolo 588 del Codice Penale.

