Ieri in tarda serata a Flumeri una lite tra due fratelli è sfociata in un accoltellamento, è stato il minore a subirlo finendo al “Frangipane” di Ariano Irpino, tra l’altro in un momento molto difficile. Sono giunti sul posto i Carabinieri di Flumeri e quelli della radiomobile di Ariano Irpino. Da ciò che filtra sembra che l’accoltellato non sia grave.

