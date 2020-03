Gennaro Bellizzi ha rassegnato le dimissioni da direttore sanitario dell’ospedale “Ottone Frangipane” di Ariano Irpino. Il caso di positività di due coniugi al Covid-19 è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, si fa riferimento alle modalità di accesso al Pronto Soccorso senza passare per il triage. Polemiche e lo stesso Pronto Soccorso chiuso per più di una settimana. Il dottor Bellizzi continuerà ad occuparsi del reparto Cardiologia, in veste di primario.

