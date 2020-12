GROTTAMINARDA. Aperto il tesseramento al forum dei giovani

E’ aperto il tesseramento per aderire al Forum dei Giovani. L’invito da parte dell’Assessore alle politiche Giovanili, Marilisa Grillo e del Sindaco, Angelo Cobino, è rivolto ai ragazzi residenti nel Comune di Grottaminarda di un’età compresa tra i 15 ed i 28 anni. Gli interessati potranno aderire, presentandosi, muniti di documento di riconoscimento, presso la sede sociale in Piazzetta San Giovanni entro le ore 18,00 del 18 dicembre, per la compilazione del modulo di adesione ed il versamento della quota associativa annuale di 5 euro. Le operazioni di tesseramento si svolgeranno, naturalmente, nel pieno rispetto dei protocolli anti-contagio. La sede è aperta il lunedì, il mercoledì ed il venerdì dalle 15,00 alle 18,00. L’Avviso di tesseramento è scaricabile dal sito istituzionale http://www.co.av.it

adsense – Responsive – Post Articolo