GROTTAMINARDA (AV). AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI VOLONTARI DA IMPIEGARE NEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE.

Pubblicato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili – Servizio Civile Universale, il Bando per la selezione di oltre 46mila operatori volontari da impiegare in progetti di servizio civile universale.

Per il Comune di Grottaminarda l’ente partner è l’Agenzia Agorà con il progetto “Bordeaux Irpinia”. I giovani interessati potranno presentare domanda entro le ore 14.00 di lunedì 8 febbraio 2021.

Sono 10 i posti disponibili, dei quali 1 riservato ad un giovane in possesso della licenza media inferiore.

In estrema sintesi il progetto riguarda il settore dell’assistenza, l’area di intervento è per adulti e terza età in condizioni di disagio, gli obiettivi specifici: potenziare e qualificare lo sportello informativo sociale, rafforzare il servizio di assistenza domiciliare, promuovere e sostenere l’integrazione sociale. La durata del progetto è di 12 mesi, 25 il numero di ore di servizio settimanali, 5 i giorni di servizio settimanali.

Requisiti di ammissione e modalità per la presentazione della domanda (esclusivamente attraverso la piattaforma DOL) sono riportati nel bando nazionale pubblicato sui siti web del dipartimento agli indirizzi:

https:// www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it

https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it

https://domandaonline.serviziocivile.it

Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione della domanda sulla piattaforma DOL i candidati dovranno essere in possesso dello SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, le cui informazioni ed istruzioni sono disponibili sul sito dell’AGID all’indirizzo https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Agenzia Agorà – Via P. Greco, 6 – 83100 Avellino (AV) dal lunedì al venerdì al numero 0825.781037 oppure scrivendo a info@gruppoawa.it o consultando il sito www.gruppoawa.it

