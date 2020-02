GROTTAMINARDA (AV) – LOTTA ALLA DROGA: I CARABINIERI SEGNALANO UN ALTRO STUDENTE SORPRESO IN POSSESSO DI MARIJUANA.

Continua incessante l’opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti disposta dal Comando Provinciale Carabinieri di Avellino, quotidianamente impegnati per garantire sicurezza e rispetto della legalità.

L’attività condotta da militari in divisa, coadiuvati da colleghi in borghese e spesso eseguita unitamente ad unità cinofila, è mirata a dissuadere dall’uso di droghe.

In tale contesto, i Carabinieri della Stazione di Grottaminarda hanno segnalato alla competente Autorità Amministrativa un altro giovane di Mirabella Eclano, quale assuntore di stupefacenti.

I Carabinieri hanno proceduto al controllo del ragazzo (non ancora maggiorenne) di possibile interesse nella lotta alla droga, insospettiti dall’anomalo atteggiamento assunto dallo stesso alla vista della pattuglia.

Lo stesso, all’esito dell’immediata perquisizione personale, veniva trovato in possesso di modica quantità di marijuana.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e per il minorenne è dunque scattata la segnalazione alla Prefettura di Avellino ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/90.

