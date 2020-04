GROTTAMINARDA. Donazione mascherine, continua la distribuzione

L’Amministrazione Comunale di Grottaminarda si ritrova ancora una volta a ringraziare per il buon cuore Aziende ed Associazioni che non restano ferme dinnanzi all’emergenza sanitaria ed economica che sta colpendo il globo.

Questa volta il plauso è indirizzato alla “Green Farm S.a.s. di Michele Meninno & C.” di Grottaminarda e alla “Domus Minervae, Associazione di promozione sociale” di Grottaminarda per la corposa donazione di mascherine.

Anche in questo caso le mascherine sono state consegnate ai volontari della Pubblica Assistenza Grottaminarda che stanno provvedendo a consegnarle man mano a tutta la popolazione.

Si può farne richiesta ai numeri:

0825 445200;

342 1605998;

329 9195475.

Resta la forte raccomandazione di utilizzare sempre, nelle poche ed indispensabili uscite per lavoro o per commissioni indifferibili, la mascherina per proteggere sé stessi e gli altri dalla diffusione del contagio.

E a proposito di generosità si ricorda ancora una volta che è in corso una raccolta fondi per acquistare un Respiratore da donare all’Ospedale Frangipane di Ariano.

Il Conto corrente così come previsto dall’art. 66 del decreto legge n.18 del 17 marzo 2020 “Cura Italia” è intestato a:

Comune di Grottaminarda Protezione Civile Emergenza Covid19

IBAN: it63f0855375730003000358088

CODICE BIC: ccrtit2tflu

CAUSALE: donazione per emergenza covid19 ex art.66 DPCM n.18/2020

