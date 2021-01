GROTTAMINARDA. ENTRO OGGI LE CANDIDATURE PER IL FORUM DEI GIOVANI.

Indette le elezioni per il rinnovo del direttivo del Forum dei Giovani: si svolgeranno on-line il giorno 11 gennaio mediante la piattaforma “Eligo” https://www.eligo.social .

Si ricorda, come da Avviso pubblico dell’11 dicembre, che è possibile presentare le candidature presso l’Ufficio Protocollo mediante il modulo allegato, entro le 15 di oggi, 4 gennaio. Già composta la Commissione elettorale.

Gli elettori riceveranno, mediante posta elettronica, le credenziali di accesso alla piattaforma al fine di esercitare il loro diritto di voto, esprimendo una singola preferenza. Al termine delle operazioni di voto la piattaforma redigerà un verbale con i risultati che sarà inviato all’Ente, un verbale immodificabile, con pieno valore legale.

Ogni operazione riguardante il tesseramento ed il rinnovo del direttivo del Forum dei Giovani si sta svolgendo in maniera conforme al vigente Statuto e nel rispetto delle normative anti-Covid.

«Abbiamo voluto intraprendere questa iniziativa, seppur in una difficile fase di emergenza sanitaria – afferma l’Assessore alle Politiche Giovanili, Marilisa Grillo, – per dare un impulso ai giovani e spronarli nella riorganizzazione del Forum comunale, un organismo particolarmente utile per costruire le politiche giovanili. Siamo pronti ad acquisire le loro idee ed eventuali proposte di modifiche dello Statuto non appena si saranno insediati al fine di essere il più inclusivi possibile».