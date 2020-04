GROTTAMINARDA. Intervento di sanificazione domani su tutte le strade urbane ed extraurbane.

Il Comune di Grottaminarda informa i cittadini che domani sera sarà effettuato un accurato intervento di sanificazione e disinfezione di tutte le strade sia urbane che extraurbane della cittadina.

Le operazioni si svolgeranno dalle ore 20,00 di domani 9 aprile e fino alle ore 05,00 circa, del 10 aprile mediante nebulizzazione di acqua miscelata con Cloractiv.

Si raccomanda quindi la cittadinanza di non stazionare all’esterno delle abitazioni, di tenere chiuse porte e finestre, di mettere al riparo animali domestici e da compagnia durante il trattamento, di proteggere prodotti alimentari “pronti al consumo”, di proteggere gli ortaggi posti a confine con le zone da trattare, di ritirare eventuale biancheria stesa all’esterno.

L’intervento è stato curato e finanziato del Presidente Giuseppe Bruno, al quale va il ringraziamento dell’Amministrazione comunale, e verrà effettuato dalla Ditta Minichiello Service Srl, seguendo i dettagli tecnici enunciati nella lettera allegata.

Gentile Sig. Sindaco, confermiamo esecuzione intervento di sanificazione che sarà effettuato a partire dalle ore 20,00 del 09.04.2020 e fino alle ore 05.00 circa del 10.04.2020, mediante nebulizzazione di acqua miscelata con Cloractiv, nel centro abitato, rioni ed in tutte le periferie del Comune di Grottaminarda (Av). L’intervento sarà svolto a nostre spese ed affidato alla Ditta Minichiello Service Srl – Via Bosco – 83035 Grottaminarda (Avellino). L’operatore è il Sig. Antonio Minichiello a cui sono stati forniti tutti i dispositivi di protezione individuale, che si avvarrà della collaborazione di due dipendenti: Nicola Minichiello e Aniello Vivolo, anch’essi muniti di DPI. Il responsabile operativo è munito di abilitazione all’utilizzo dei prodotti fitosanitari, come da tesserino allegato, valido fino al 7 aprile 2021. Sarà utilizzata una Trattrice New Holland modello T4040F equipaggiata di cabina pressurizzata con filtri a carboni attivi (la pressione interna alla cabina è maggiore della pressione esterna) con atomizzatore / nebulizzatore marca Sprytech trainato da litri 1000 (mille). Oltre all’utilizzo della trattrice la ditta Minichiello, utilizzerà un Pic-Up Nissan Navarra (fuoristrada con cassone posteriore). Sul pianale di carico del fuoristrada Nissan Navarra, sarà installato un serbatoio da litri 1000, per rifornire la cisterna, azzerando i tempi di trasferimento ed ottimizzando il riempimento della cisterna in loco. Questa soluzione consentirà un percorso di sanificazione stimato in circa 80 Km di strade. Confidiamo in un’attenta attività di coordinamento e supporto al convoglio, e che sia predisposto un piano di azione volto a sanificare tutte le strade, luoghi e piazze accessibili, sia nel centro abitato, sia nel centro storico, in tutti i rioni: IACP- Parco Sciarappa- ecc. ed in tutte le periferie. Il prodotto Cloractiv sarà miscelato all’acqua in misura di 25 ml ogni 10 litri di acqua, come da scheda tecnica allegata. In mille litri saranno diluiti e nebulizzati 2,5 litri di prodotto. Il veicolo giungerà per le ore 20,00 nei pressi del Municipio, ed il responsabile operativo Sig. Minichiello Antonio, seguirà le indicazioni impartite dal Responsabile dei Vigili Urbani, da esponenti delle Forze dell’Ordine e o incaricato del Sindaco, che prenderanno in consegna il convoglio e precederanno il medesimo per le operazioni di sanificazione. Si ringrazia il dottor Rocco Moccia, Medico del Lavoro ed Epidemiologo, per l’assistenza professionale gratuita e la formazione svolta agli operatori. Grati alle Istituzioni in indirizzo e quanti impegnati a fronteggiare questa insidiosa emergenza a partire dalle Organizzazioni sanitarie, Forze dell’Ordine, Vigili Urbani, Vigili del Fuoco, e lo staff del Comune di Grottaminarda. Cordiali saluti. Giuseppe Bruno

