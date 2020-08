GROTTAMINARDA. PRIORITÀ AL DECORO URBANO.

Pulizia ordinaria ed anche un po’ straordinaria del paese. Il Decoro urbano, specie in epoca di emergenza sanitaria e di ripresa, seppur con le dovute cautele, della socialità in questa estate decisamente sui generis, resta una priorità per il Comune di Grottaminarda.

Da qui l’Amministrazione comunale, ed in particolare il Delegato al Decoro Urbano, Rocco De Luca, hanno inteso aggiungere al personale comunale, una figura in più che si occupi esclusivamente della pulizia dei luoghi nevralgici della cittadina: centro urbano, punti di interesse storico-artistico, punti di incontro dei giovani e della cittadinanza tutta.

Questa mattina, ad esempio, grandi pulizie in località Condotto. Purtroppo la quantità di rifiuti raccolta é tanta, troppa per un paese che rappresenta un punto di riferimento per l’intero comprensorio.

Dunque si rinnova l’appello lanciato attraverso la “Campagna di sensibilizzazione al Decoro Urbano” di rispettare i luoghi pubblici come se fossero casa propria e di utilizzare vecchi e nuovi cestini per smaltire e differenziare i rifiuti.



“Abbiamo il dovere – afferma Rocco De Luca – di far trovare ai cittadini il paese pulito ogni mattina, in modo tale da portare anche i pochi incivili ad essere più rispettosi. Deve essere una collaborazione reciproca al fine di avere il paese ancora più bello ed accogliente. Purtroppo, causa pandemia, questa estate non abbiamo potuto organizzare alcun evento di intrattenimento e così abbiamo pensato di utilizzare quei fondi per migliorare il decoro urbano e quindi la vivibilità della nostra Grottaminarda”.

