GROTTAMINARDA. Riaprono al pubblico i giardini pubblici Frank Zappa.

Dopo i Giardini De Curtis riapre al pubblico anche il parco Frank Zappa. Ordinanza del Sindaco numero 14. A partire da sabato 16 maggio 2020, dalle ore 8:00 alle ore 20:00, sarà possibile, nel pieno rispetto dei DPCM e delle Ordinanze Regionali, riprendere a frequentare i giardini pubblici siti in Via Francesco Flammia, con l’obbligo di adottare tutte le misure per evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi.

I frequentatori dei giardini Frank Zappa dovranno rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro ed indossare i dispositivi di sicurezza individuali (cd. mascherine). Al fine di prevenire problematiche di carattere igienico-sanitarie sarà vietato l’ingresso ai cani. Qualora dovessero venir meno le condizioni di sicurezza a causa di un notevole afflusso di persone, di una immotivata permanenza all’interno delle aree o di un mancato generale rispetto delle norme sul distanziamento sociale, potrà essere temporaneamente sospeso l’accesso alle aree fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. In caso di perduranti criticità l’area potrà essere chiusa nuovamente.

