Guasto alla TAC del P.O. di Ariano, da questo pomeriggio di nuovo operativa.

L’Asl di Avellino comunica che da questo pomeriggio è di nuovo operativa la Tac presso il P.O. “Frangipane” di Ariano Irpino. Dopo un guasto registrato nella giornata di ieri, questa mattina sono intervenuti i tecnici della ditta manutentrice, che hanno provveduto a ripristinarne il regolare funzionamento. Nelle 24h di stop della TAC, il servizio è stato garantito, in caso di necessità, dalla nuova TAC attiva presso il P.O. “Criscuoli” di Sant’Angelo dei Lombardi. L’Azienda Sanitaria Locale e la Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero si sono adoperate prontamente per la risoluzione del guasto alla macchina, limitando al minimo il disservizio per l’utenza.

