Il Comune di Sant’Angelo dei Lombardi dirama una nota dopo il primo caso di Coronavirus.

“Nella serata di ieri molti quotidiani hanno riportato la notizia di un primo caso di contagio da Covid-19 nel nostro Comune, notizia che risulta essere confermata. Fin dalla tarda serata di ieri siamo stati in contatto con il Dipartimento di prevenzione dell’Asl a cui stiamo fornendo il massimo supporto. Il dipartimento- scrive il sindaco Marco Marandino- ci ha informato che sono state avviate tutte le procedure previste dalla norma ed è stato avviato, come previsto, l’iter per l’indagine epidemiologica. Nel corso della mattina abbiamo sentito i referenti delle forze dell’ordine concordando un rafforzamento delle attività di controllo sull’intero territorio comunale e richiedendo il presidio delle due principali vie d’accesso al Comune. Siamo consapevoli del momento delicato e di apprensione che l’intera comunità sta vivendo ed è per questo che vi chiediamo di mantenere la calma e di avere comportamenti ancor più responsabili. In particolare vi invitiamo a LIMITARE LE USCITE AI CASI DI REALE E IMPROROGABILE NECESSITA’, FARE LA SPESA UNA SOLA VOLTA A SETTIMANA RECANDOVI UN COMPONENTE PER FAMIGLIA, NON RECARVI PRESSO GLI STUDI MEDICI RICORRENDO ALLA RICETTA ELETTRONICA E A CONSULTAZIONI TELEFONICHE, EVITARE PASSEGGIATE PROLUNGATE, ATTIVITA’ SPORTIVE E/O RICREATIVE ALL’APERTO, PORTARE FUORI I CANI E ALTRI ANIMALI DOMESTICI UNICAMENTE IN AREE RISTRETTE, LIMITROFE ALLA PROPRIA ABITAZIONE, ADOTTARE ED UTILIZZARE TUTTI I SISTEMI DI PREVENZIONE PREVISTI. Vi informiamo inoltre che, dopo l’attività di disinfezione avvenuta lo scorso 11 marzo, stiamo predisponendo un’attività di sanificazione di tutti i locali commerciali che sono rimasti aperti al pubblico. Noi ringraziamo quelli che in questo momento di emergenza stanno offrendo un servizio e stanno lavorando per la nostra comunità: tutti le figure che sono impegnate a fornire assistenza sanitaria, le forze dell’ordine, la polizia municipale e tutte le associazioni di volontariato presenti sul territorio ai quali richiediamo in questo momento una maggiore sinergia. Ringraziamo, poi, tutti i cittadini per l’attenzione e vi invitiamo a seguire queste indicazioni e a condividerle il più possibile – anche attraverso il passa parola – perché tutti possano averne conoscenza”.

