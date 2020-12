INAUGURAZIONE COVID RESIDENCE 3 dicembre 2020 ore 10.30 – Convento di San Francesco a Follini, Montella (Av)

Si comunica che domani, 3 dicembre 2020, alle ore 10.30 si terrà l’inaugurazione del Covid Residence, situato nell’area attigua al Convento di San Francesco a Folloni nel comune di Montella. Per l’occasione saranno presenti il Direttore Generale dell’Asl di Avellino, Maria Morgante, il sindaco di Montella, Rizieri Buonopane, e il responsabile del Complesso Conventuale di San Francesco a Folloni, Padre Paolo Galante.

La struttura, individuata nel Comune di Montella e dotata di 41 posti, accoglierà i pazienti COVID positivi asintomatici e/o clinicamente guariti, autosufficienti e pazienti positivi che, per le condizioni socio-abitative, risultano impossibilitati a permanere nel proprio domicilio in sicurezza. Agli ospiti della struttura ricettiva verrà garantita l’assistenza tramite OSS e personale infermieristico e monitoraggio clinico da parte dei medici USCA, che effettueranno controlli periodici e somministreranno i tamponi di controllo.

adsense – Responsive – Post Articolo