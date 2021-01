Incontro di presentazione progetto 7.5.1 – Grottolella (AV)

Il GAL ATS A.I.S.L. (GAL Irpinia Sannio – GAL CILSI) organizza sette incontri per la presentazione dei progetti finanziati nell’ambito della Strategia di Sviluppo Locale. I trenta comuni coinvolti, in sette raggruppamenti territoriali, costituiranno una rete per lo sviluppo turistico rurale dell’intera area. Si tratta di investimenti in infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala, integrate e sostenibili; della realizzazione di una piattaforma digitale implementata a cura dei centri di informazione intercomunali allargati ai Comuni di Calitri, Ceppaloni, Chianche, Luogosano e ad altri comuni eventualmente interessati.

Il primo dei sette incontri si terrà martedì 12 gennaio, alle ore 16,00 presso il Municipio di Grottolella, capofila del raggruppamento costituito con i Comuni associati di Montefredane, Prata P.U., Pratola Serra e Tufo.

È possibile partecipare all’incontro in videoconferenza comunicando la propria e-mail su WhatsApp al n. 333 8661366.

adsense – Responsive – Post Articolo