Irpinia. A16, a fuoco autoarticolato

I Vigili del Fuoco di Avellino subito dopo le ore 13’00 di oggi sette settembre, sono intervenuti sull’autostrada A16 Napoli – Canosa al Km. 88,500 in direzione Canosa, nel territorio del comune di Flumeri, per un incendio che ha interessato un’autoarticolato che trasportava pedane in legno. Due le squadre prontamente intervenute, una dal distaccamento di Grottaminarda e una dalla sede centrale di via Zigarelli, le quali hanno spento le fiamme che hanno avvolto il semirimorchio. Chiuso in entrambi i sensi di marcia l’importante snodo viario che collega la Campania alla Puglia, durante le operazioni di soccorso. Per l’autista del pesante automezzo oltre un comprensibile spavento nessuna conseguenza. Da poco è stata riaperta la corsia in direzione Napoli e parzialmente quella in direzione Canosa.

adsense – Responsive – Post Articolo