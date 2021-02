IRPINIA. Altre millecentodue dosi di vaccino somministrate in provincia. La bassa Irpinia dimenticata dalle istituzioni

Nella giornata di oggi 28 febbraio 2021 sono state somministrate presso i Centri Vaccinali anti-covid dell’Asl di Avellino tot. 1.102 dosi di vaccino così suddivise:

⁃ 306 presso il Centro Vaccinale di Avellino

⁃ 36 presso il Centro Vaccinale di Altavilla Irpina

⁃ 92 presso il Centro Vaccinale di Cervinara

⁃ 97 presso il Centro Vaccinale di Monteforte Irpino

⁃ 102 presso il Centro Vaccinale di Mirabella Eclano

⁃ 57 presso il Centro Vaccinale di Monteverde

⁃ 297 presso il Centro Vaccinale del P.O. di Ariano Irpino (Campagna vaccinale personale scolastico)

⁃ 115 presso il Centro Vaccinale del P.O. di Sant’Angelo dei Lombardi (Campagna Vaccinale personale scolastico).

Davvero incomprensibile è il fatto che se da giorni si vaccinano tanti anziani in tutta la provincia e gli unici a restare al palo sono gli anziani del mandamento baianese e del Vallo di Lauro, area particolarmente colpita dal COVID, davvero una scelta incomprensibile per incapacità di chi? Amministratori locali o istituzioni regionali? Eppure l’area è dotata di una sede distaccata dell’Asl. Un interrogativo che in molti si domandano nonostante la presenza sul territorio delle figure istituzionali di primo rilievo provinciale, ovvero un presidente della Provincia e il consigliere regionale più votato e guarda caso presidente della commissione sanità della Campania.

