IRPINIA. CAMPAGNA VACCINALE ANTI-COVID, SOMMINISTRATE OLTRE 67MILA DOSI 

Continua la Campagna Vaccinale anti-Covid 19 dell’ Asl di Avellino. L’Azienda Sanitaria Locale ha quasi completato la vaccinazione degli over 80 ( ad eccezione dei soggetti registrati sulla piattaforma regionale come non deambulanti)e del personale scolastico; contestualmente è già partita la vaccinazione dei soggetti fragili, disabili e over 70, secondo le indicazioni del Piano Vaccinale. Attualmente sono operativi tutti i 22 Centri Vaccinali presenti sul territorio, ai quali dal 6 aprile 2021 si andrà ad aggiungere il Drive through presso la Caserma Berardi.

Ad oggi sono 67.987 le dosi somministrate, di cui 46.616 prime dosi e 21.371 seconde dosi.

31.378 le dosi somministrate agli over 80, di cui 18.641 prime dosi e 12.737 seconde dosi; 4.879 le dosi somministrate ai soggetti fragili, 10.318 le dosi somministrate al personale scolastico, 2.258 le dosi somministrate alle forze dell’ordine.

adsense – Responsive – Post Articolo