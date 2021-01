IRPINIA. Coronavirus, oggi 44 positivi su 661 tamponi

L’Azienda Sanitaria Locale comunica che, su 661 tamponi analizzati, sono risultate positive al COVID 44 persone:

– 1, residente nel comune di Aiello del Sabato;

– 1, residente nel comune di Altavilla Irpina;

– 2, residenti nel comune di Atripalda;

– 1, residente nel comune di Baiano;

– 1, residente nel comune di Calabritto;

– 2, residenti nel comune di Castel Baronia;

– 1, residente nel comune di Cervinara;

– 1, residente nel comune di Domicella;

– 1, residente nel comune di Fontanarosa;

– 1, residente nel comune di Lapio;

– 2, residenti nel comune di Lauro;

– 5, residenti nel comune di Manocalzati;

– 3, residenti nel comune di Montefalcione;

– 1, residente nel comune di Monteforte Irpino;

– 2, residenti nel comune di Montella;

– 3, residenti nel comune di Montemiletto;

– 8, residenti nel comune di Montoro;

– 1, residente nel comune di San Martino Valle Caudina;

– 2, residenti nel comune di San Sossio Baronia;

– 1, residente nel comune di Senerchia;

– 2, residenti nel comune di Solofra;

– 1, residente nel comune di Vallesaccarda;

– 1, residente nel comune di Zungoli.

L'Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi.

