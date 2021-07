IRPINIA, GRASSI (LEGA): “GRAVI CARENZE IDRICHE NEL COMUNE DI CAPOSELE. IL SINDACO MELILLO INTERVENGA. TUTELARE SALUTE CITTADINI”

Avellino 13 luglio 2021 – “A quanto ci risulta persistono ancora carenze di acqua potabile nel comune irpino di Caposele.” A dichiararlo è il coordinatore provinciale di Avellino sen. Ugo Grassi che denuncia il grave disservizio a danno della cittadinanza del comune di Caposele. “Nei giorni scorsi il nostro segretario cittadino di Caposele Pietro Cetrulo ha segnalato al sindaco la questione; ci aspettiamo risposte celeri a tutela della salute di tutta la cittadinanza. La burocrazia legata a ordinanze varie ed appalti non può ledere un bene primario come la risorsa idrica per un intero comune”. Conclude il senatore Grassi insieme con il referente cittadino di Caposele (AV) Pietro Cetrulo.

