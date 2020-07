IRPINIA. Incendio nella notte a Volturara Irpina, auto in fiamme

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Montella, intorno alle ore tre di questa notte, è intervenuta a Volturara Irpina, in via Vincenzo Pennetti, per un incendio che ha interessato un’autovettura in sosta nei pressi di un edificio del posto. Le fiamme che avvolgevano il veicolo sono state spente e messa in sicurezza l’area. Danneggiata la linea elettrica, con conseguente mancanza di energia elettrica alle abitazioni limitrofe. Si sono fatti intervenire i tecnici dell’ENEL per il ripristino del servizio.

adsense – Responsive – Post Articolo