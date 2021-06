IRPINIA. OPEN DAY PFIZER, MARTEDI’ 22 GIUGNO, DALLE 20.00 APERTE LE PRENOTAZIONI

Sono aperte da questa sera alle ore 20.00 le prenotazioni per aderire all’ Open Day Pfizer promosso dall’Asl di Avellino per martedì 22 giugno 2021 presso i Centri Vaccinali territoriali.

Per l’Open Day saranno attivi tutti i Centri Vaccinali, ad esclusione di Monteforte Irpino e Ariano Palazzetto dello Sport impegnati con le dosi di richiamo.

I Centri Vaccinali saranno aperti dalle ore 8.00 alle ore 20.00, ad eccezione dei Centri Vaccinali di Flumeri, Montemarano, Vallata e Bisaccia, aperti dalle ore 8.00 alle ore 14.00, e dei Centri Vaccinali di Avellino, Grottaminarda e Montefalcione, aperti dalle ore 8.00 alle ore 24.00.

L’iscrizione è aperta a tutti i cittadini, residenti in provincia di Avellino, a partire dai 12 anni.

Per aderire all’Open Day è possibile prenotarsi sulla piattaforma: http://opendayvaccini.soresa.it

fino ad esaurimento posti.

