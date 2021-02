Nella tarda mattinata, sempre di oggi 4 febbraio, la squadra del distaccamento di Lioni, è intervenuta a Sant’Angelo Dei Lombardi, in contrada Montevergine, per soccorrere un uomo di 65 anni del posto, intento a tagliare un albero e rimasto infortunato. Lo stesso è stato recuperato ed affidato ai sanitari del 118 intervenuti, i quali ne hanno disposto il trasporto presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso.

