IRPINIA. Sedi Inps, per informazioni al pubblico solo contatto telefonico

Si comunica che a decorrere da lunedì 8 marzo 2021, per la durata di 15 giorni, salvo ulteriori proroghe disposte dall’autorità sanitaria, il servizio di informazione al pubblico presso le Agenzie territoriali Inps di Ariano Irpino (AV) e di Sant’Angelo dei Lombardi (AV), sarà garantito esclusivamente in modalità di ricontatto telefonico.

La Sede Provinciale Inps di Avellino, da lunedì 8 marzo 2021, sempre per la durata di 15 giorni, effettuerà il servizio di informazione al pubblico di primo e secondo livello privilegiando la modalità di ricontatto telefonico o il web meeting piattaforma Teams.

Si ricorda che l’accesso ai servizi di informazione è possibile soltanto previa prenotazione attraverso i seguenti canali:

Contact Center INPS:

803 164 da rete fissa

06 164 164 da rete mobile

Il Portale Istituzionale accedendo con il proprio PIN,SPID-2,CNS e CIE;

APP INPS Mobile da smartphone o tablet;

