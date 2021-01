IRPINIA. Vaccini anti COVID, consegnate 390 dosi ad Ariano

Sono stati consegnati questa mattina presso il P.O. di Ariano Irpino, in qualità di hub per la distribuzione, 390 flaconi di vaccino Pfizer per la Campagna Vaccinale anti-Covid 19. I vaccini verranno destinati alla somministrazione della seconda dose, che inizierà il prossimo 23 gennaio 2021, al personale già vaccinato, secondo il Calendario regionale. Nell’eventualità che nei prossimi giorni avvenga la consegna di nuovi vaccini MODERNA, questi ultimi verranno destinati a nuovi soggetti da vaccinare, secondo il Piano Vaccinale della Regione Campania.

