IRPINIA. Viene colpito da malore mente fa jogging, muore 46enne

Colpito da malore mentre fa jogging: muore un 46enne del luogo.

È morto questa mattina mentre faceva jogging in via Cavalieri di Vittorio Veneto a Gesualdo.

Un probabile infarto lo ha colpito con tale violenza da non lasciargli nemmeno il tempo di chiedere aiuto.

Il corpo esamine è stato rinvenuto da un passante.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione e i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria la salma è stata traslata all’obitorio del Moscati.

